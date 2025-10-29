PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Zechbetrug - Eigentümer von Bild gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 15 Uhr in einem Lokal in der Mühlwehrstraße in Bad Mergentheim zu einem Vorfall von Zechbetrug. Ein 28-Jähriger und seine 30-jährige Begleitern konsumierten mehrere Getränke, konnte diese im Anschluss jedoch nicht bezahlen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass die Beiden ein großes gerahmtes Bild mit sich führten, dessen Herkunft sie nicht plausibel erklären konnten. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass dieses Bild möglicherweise gestohlen wurde. Die Polizeibeamten stellten das Bild sicher, konnten jedoch bislang keinen Eigentümer ermitteln. Die Polizei Bad Mergentheim bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung: Wer erkennt das Bild und kann Hinweise zum Eigentümer geben? Es handelt sich hierbei augenscheinlich um eine Lithografie von Pablo Picasso. Jegliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

