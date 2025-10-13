Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ausbreitung von PKW-Brand abgewendet

Einsatzkräfte der Feuerwehren Sandhorst und Aurich haben in den Samstagmorgenstunden das Übergreifen eines brennenden Autos auf angrenzende Garagen verhindert. Bei ihrem Eintreffen in der Abraham-Wolffs-Straße stand der Wagen bereits zu großen Teilen in Flammen. Auch eine nebenliegende Hecke war betroffen. Sofort leiteten zwei Atemschutztrupps die Löschmaßnahmen ein. Durch eine Riegelstellung schützten die Feuerwehrleute zugleich den Garagenkomplex. Binnen Minuten konnte das Feuer so unter Kontrolle gebracht werden.

In Ergänzung zum Löschwasser wurde für die Brandbekämpfung auch Schaummittel eingesetzt. Mittels zweier Wärmebildkameras kontrollierten die Einsatzkräfte dauerhaft sowohl Fahrzeug als auch Gebäude. Während der PKW durch das Feuer zerstört wurde, ist ein Flammenüberschlag auf die Garagen durch das rasche und effektive Eingreifen erfolgreich unterbunden worden. Im Einsatz waren rund 25 Kräfte der beiden Feuerwehren sowie der Rettungsdienst, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz. Ebenso rückte die Untere Wasserbehörde an.

