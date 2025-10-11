PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlalarm aus Wohnungszimmer

Aurich (ots)

Erneut hat ein ausgelöster Rauchmelder am Samstag für die Alarmierung der Feuerwehr Aurich gesorgt. In den Abendstunden war der Warnton von Anwohnern im Umfeld eines Mehrfamilienhauses an der Popenser Straße bemerkt worden, weshalb die Feuerwehrleute alarmiert wurden. Nach einer kurzen Erkundung vor Ort lokalisierten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Ursprungsort in einer Obergeschosswohnung, deren Bewohner aber nicht anwesend waren. Durch die Unterstützung eines Nachbarn gelang die Herstellung telefonischen Kontaktes zur Mieterin, die bereits auf dem Heimweg war und nur Minuten später an der Einsatzstelle eintraf. Sie betrat ihre Wohnung umgehend, konnte aber rasch Entwarnung geben: In den Räumlichkeiten war kein Feuer ausgebrochen, der ursächliche Rauchmelder hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
