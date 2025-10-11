PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ertönenden Heimrauchmelder in der Innenstadt bemerkt

Aurich (ots)

Aus einer Wohnung in der Burgstraße nahmen Passanten in den Samstagmittagsstunden das Piepen eines Rauchmelders wahr. Nachdem der Warnton auch nach längerer Zeit nicht verstummte, wurde ein Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr Aurich rückte daraufhin in die Fußgängerzone aus. Fortwährend konnte das Piepen auch von den Einsatzkräften durch ein gekipptes Fenster gehört werden. Auf Klingeln und Klopfen erfolgte jedoch keine Reaktion, sodass eine Steckleiter vorgenommen wurde. Hierüber verschafften sich die Feuerwehrleute einen schadfreien Zugang in die Räumlichkeiten der betroffenen Wohnung. Dort war es nicht zu einem Brand gekommen, der Rauchmelder hatte ohne erkennbaren Grund Alarm geschlagen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

