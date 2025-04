Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.04.2025- Diebstahl eines Portemonnaies während des Einkaufs

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Grauhofstraße, 01.04.2025, gegen 11:30 Uhr

Einer 63-Jährigen aus einem Wolfenbütteler Ortsteil wurde während des Einkaufes bei einem Supermarkt in der Grauhofstraße das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet. Erlangt wurden etwa 80 EUR Bargeld sowie Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer: 05331- 9330 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Portemonnaies und andere Wertgegenstände am Körper getragen werden sollten und das die PIN niemals in der Nähe der zugehörigen Bankkarte aufbewahrt werden sollte. Ältere Seniorinnen und Senioren sollten regelmäßig von Familie und Freunden darauf hingewiesen werden.

