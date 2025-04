Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.04.2025: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Erlenweg, 24.03.2025, 17:30 Uhr- 25.03.2025, 06:30 Uhr

Ein schwarzer Renault Duster, welcher in dem Erlenweg geparkt war, wurde vermutlich beim Abbiegen aus dem Eichenweg in den Erlenweg durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Schaden am vorderen linken Kotflügel/Stoßfänger/Seitenschwelle des Renault Duster. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

