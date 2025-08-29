PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Arnstadt (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich "Zum Lokschuppen" durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 988 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 90 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 92 km/h. Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Balken entwendet

    Gestungen (Wartburgkreis) (ots) - Eichenbalken im Wert von ungefähr 500 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einer Baustelle in der Rosenstraße. Die Tat wurde am gestrigen Tag polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0224392/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Abgeschleppt

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 68-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Thal in Richtung Seebach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfeiler eines Verkehrszeichens. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Gotha (ots) - Einer Verkehrskontrolle wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer in den späten Stunden des gestrigen Tages in der Stielerstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren