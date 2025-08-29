LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
Einer Verkehrskontrolle wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer in den späten Stunden des gestrigen Tages in der Stielerstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. (jd)
