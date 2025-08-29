LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Ein 61-Jähriger befuhr heute Morgen die L 1017 von Deubachshof kommend in Richtung L 1021. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr