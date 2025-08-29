LPI-GTH: Autoreifen beschädigt
Ilmenau (ots)
Eine bislang unbekannte Person beschädigte am 26. August, gegen 0.15 Uhr zwei Autoreifen eines in der Ilmenauer Allee in Oberpörlitz geparkten Suzuki. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0224981/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell