LPI-GTH: Autoreifen beschädigt

Gotha (ots) - Unbekannte haben heute in der Zweit zwischen 08.45 Uhr bis 10.00 Uhr ein E-Bike entwendet. Das Rad war mit einer Kette gesichert auf dem Parkplatz einer Apotheke am Coburger Platz abgestellt. Bei dem E-Bike handelt es sich um eines der Marke Husqvarna in der Farbe grau. Am Lenker sind rote Ringe zur Erhöhung verbaut, die Pedale und Griffe sind rot-metallic farben. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden ...

mehr