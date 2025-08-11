Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand eines Kleintransporters

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 11. August. 2025, 04:14 - 06:15 Uhr

Wo? BAB 17 Prag-DD, Anschlussstelle Gorbitz

In den frühen Morgenstunden geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter in Brand. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich die Flammen auf eine angrenzende Böschung ausgebreitet hatten.

Vor Ort stand ein Mercedes-Benz Sprinter in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits Teile der umliegenden Vegetation erfasst. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren auf. Neben Wasser kam dabei auch Löschschaum zum Einsatz. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Auf- und Abfahrt Dresden-Gorbitz vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Stadtteilfeuerwehren Kaitz und Lockwitz sowie der B-Dienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell