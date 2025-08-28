PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kollision

Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 72-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr heute Vormittag die Ortsstraße in Richtung Gothaer Straße. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines MAN die Gothaer Straße in Richtung Georgenthal. Im Einmündungsbereich Ortsstraße/Gothaer Straße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 72-Jährige sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Skoda wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

