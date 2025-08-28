Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte haben heute in der Zweit zwischen 08.45 Uhr bis 10.00 Uhr ein E-Bike entwendet. Das Rad war mit einer Kette gesichert auf dem Parkplatz einer Apotheke am Coburger Platz abgestellt. Bei dem E-Bike handelt es sich um eines der Marke Husqvarna in der Farbe grau. Am Lenker sind rote Ringe zur Erhöhung verbaut, die Pedale und Griffe sind rot-metallic farben. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0224298/2025 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell