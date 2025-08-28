PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte haben heute in der Zweit zwischen 08.45 Uhr bis 10.00 Uhr ein E-Bike entwendet. Das Rad war mit einer Kette gesichert auf dem Parkplatz einer Apotheke am Coburger Platz abgestellt. Bei dem E-Bike handelt es sich um eines der Marke Husqvarna in der Farbe grau. Am Lenker sind rote Ringe zur Erhöhung verbaut, die Pedale und Griffe sind rot-metallic farben. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0224298/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Leicht verletzt

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hörseltalstraße in Schönau. Ein 66-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr die Straße aus Richtung Kälberfeld kommend. Der Mann kollidierte dabei mit einem sich am Fahrbahnrand befindlichen Fiat Ducato, in welchem sich ein 23-Jähriger befand und mit einer Palette mit Steinen, die auf dem Gehweg stand. Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß zurück auf die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Fahrräder entwendet

    Arnstadt (ots) - Einen Beuteschaden in Höhe von rund 12.000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Lessingstraße. Dort wurden aus dem Fahrradraum eines Innenhofes zwei Elektro-Mountainbikes in den Farben Blau sowie Grün der Marke "Cube" gestohlen. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 26. August, 20.00 Uhr und gestern, 02.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0223799/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die Huttenstraße und kollidierte dabei mit am Fahrbahnrand stehenden Pollern. Bei dem 45-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren