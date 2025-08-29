LPI-GTH: Balken entwendet

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 68-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Thal in Richtung Seebach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfeiler eines Verkehrszeichens. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr