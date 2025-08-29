LPI-GTH: Balken entwendet
Gestungen (Wartburgkreis) (ots)
Eichenbalken im Wert von ungefähr 500 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einer Baustelle in der Rosenstraße. Die Tat wurde am gestrigen Tag polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0224392/2025) entgegen. (jd)
