Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgeschleppt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 68-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Thal in Richtung Seebach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfeiler eines Verkehrszeichens. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

