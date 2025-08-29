LPI-GTH: Abgeschleppt

Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 72-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr heute Vormittag die Ortsstraße in Richtung Gothaer Straße. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines MAN die Gothaer Straße in Richtung Georgenthal. Im Einmündungsbereich Ortsstraße/Gothaer Straße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 72-Jährige sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Skoda wurde ...

mehr