Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle mit Verletzen

Heilbronn (ots)

Igersheim: Auto kollidiert mit Baum

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam ein Fahrzeug bei Igersheim von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 2:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die Bad Mergentheimer Straße von Igersheim in Richtung Bad Mergentheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Schließlich kollidierte er mit einem Baum, welcher durch den Aufprall nahezu entwurzelt wurde. Der BMW-Fahrer zog sich hierbei Verletzungen bislang noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste mittels eines Krans aufgeladen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Weikersheim: Mehrere Verletzte durch Unfall

Drei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Weikersheim. Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 57-Jähriger in einem VW Caddy auf der Landesstraße 2251 von Weikersheim in Richtung Schäftersheim. Ein 31-Jähriger wollte zeitgleich mit seinem Audi von der Lindestraße nach links auf die L2251 abbiegen, übersah dabei aber wohl den herannahenden VW. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei der an beiden Fahrzeugen Totalschäden entstanden. Beide Fahrzeugführer, sowie der 34 Jahre alte Beifahrer des VW-Lenkers, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro.

