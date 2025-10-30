Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Zahnarztpraxis

Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Zahnarztpraxis in Heilbronn-Böckingen ein. Zwischen 17 Uhr am Dienstagnachmittag und 16 Uhr am Folgetag öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes in der Bachstraße und drangen darüber ins Innere der Praxis ein. Die Eindringlinge fanden eine Geldkassette mit Bargeld und entwendeten diese. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Bachstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu wenden.

Untergruppenbach: Einbrecher von Hund verjagt - Polizei sucht Zeugen

Ohne Diebesgut flüchteten Einbrecher am Mittwochmittag nach einem Einbruch in Untergruppenbach. Der oder die Unbekannten öffneten zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr gewaltsam die Terassentür eines Reihenhauses in der Straße "Habichthöhe". Vermutlich wurden die Eindringlinge daraufhin vom anwesenden Hund der Bewohner verjagt, denn es fehlten weder Wertgegenstände, noch wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Güglingen: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Der Fahrer eines Motorrollers flüchtete am Dienstagnachmittag in Güglingen vor der Polizei. Einer Streife fiel das mit zwei Personen besetzte Kleinkraftrad gegen 15:20 Uhr auf der Brackenheimer Straße auf, da an diesem ein abgelaufenes, blaues, Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Aufforderungen der Polizei für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, ignorierte der Fahrer und gab stattdessen Gas. Der Rollerfahrer und sein Sozius flüchteten zunächst auf der Brackenheimer Straße in Richtung Brackenheim, bevor die beiden über mehrere Feld- und Wiesenwege quer durch die Bereiche Frauenzimmern, Stockheim und Güglingen davonfuhren. Die Verfolgung musste schließlich abgebrochen werden. Bei den Flüchtenden handelte es sich um zwei dunkel gekleidete, mutmaßlich männliche Personen, deren Alter auf circa 14 bis 16 Jahre geschätzt wird. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Motorroller mit einem blauen Versicherungskennzeichen. Zeugen, die Angaben zu dem Roller oder der Besatzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 mit dem Polizeirevier Lauffen in Verbindung zu setzen.

Neuenstadt am Kocher: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Mittwochmorgen kam es in Neuenstadt am Kocher zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 84 Jahre alte Lenkerin eines Ford fuhr gegen 9 Uhr auf der Benzstraße und wollte in die Öhringer Straße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den vorfahrtberechtigten Fiat einer 65-Jährigen und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat gegen einen in der Gymnasiumstraße wartenden VW einer 36-Jährigen geschleudert. Die 84-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 12.000 Euro.

Obersulm: Unfallflucht auf Discounter Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Obersulm kam es am Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Besitzer eines silbernen Ford C-Max stellte sein Fahrzeug gegen 17:35 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Willsbacher Straße ab. Als er um 18:05 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass der Stoßfänger des Fords hinten rechts erheblich beschädigt worden war. Vermutlich war der Lenker eines gegenüber geparkten Fahrzeugs beim rückwärts Ausparken mit dem Ford zusammengestoßen, hatte den Unfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei gemeldet. Das Polizeirevier Weinsberg hofft auf Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

