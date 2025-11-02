Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht vom 31.10.2025 bis 01.11.2025 vier Fahrzeuge, welche am Steinberg in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf geparkt waren. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 und der Bezugsnummer 0284047/2025 entgegengenommen werden. <PW>

