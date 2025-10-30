LPI-G: Brandlegung auf Gelände der Kläranlage Gößnitz
Altenburg (ots)
Gößnitz. Unbekannte Täter entzündeten zwischen dem 30.09. und dem 29.10.2025 ein Bündel Wunderkerzen in einem Lüftungsrohr auf dem Gelände der Kläranlage in der Zwickauer Straße. Durch die Hitzeeinwirkung entstand ein vierstelliger Sachschaden an der Belüftungsanlage und einer Garage. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DL)
