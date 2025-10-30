LPI-G: Brandlegung auf Gelände der Kläranlage Gößnitz

Gera (ots) - Gera. Ein 74-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwochnachmittag (29.10.2025, 16:15 Uhr) in der Straße Am Kupferhammer schwer. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, als er während der Fahrt eine Handgeste in Richtung eines vorbeifahrenden Pkw machte. Eine Kollision mit dem Fahrzeug fand nicht statt. Der Radfahrer zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut eigenen ...

