Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag (29.10.2025) kam es gegen 15:43 Uhr in der Steinbeckstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin stieß beim Ausparken mit einem geparkten Pkw zusammen und entfernte sich anschließend zu Fuß vom Unfallort. Rund 40 Minuten später kehrte sie zurück. Ein Atemalkoholtest der Polizei, die den Sachverhalt vor Ort aufnahm, ergab 1,72 Promille. Der entstandene Gesamtschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (DL)

