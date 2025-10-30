PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag (29.10.2025) kam es gegen 15:43 Uhr in der Steinbeckstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin stieß beim Ausparken mit einem geparkten Pkw zusammen und entfernte sich anschließend zu Fuß vom Unfallort. Rund 40 Minuten später kehrte sie zurück. Ein Atemalkoholtest der Polizei, die den Sachverhalt vor Ort aufnahm, ergab 1,72 Promille. Der entstandene Gesamtschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 07:27

    LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti - Jugendliche aus Fanszene ermittelt

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum Donnerstag (29.10.2025, 23:30 Uhr) besprühten mehrere Jugendliche einen Stromkasten an der Straßenbahnhaltestelle "Wintergarten" in der Reichstraße mit Lackfarbe. Einsatzkräfte konnten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Tatortnähe stellen. Bei einem Jugendlichen wurde die verwendete Sprühdose ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 07:25

    LPI-G: Schockanruf in Kleinsaara

    Greiz (ots) - Saara. Eine 74-jährige Frau aus Kleinsaara erhielt am Mittwochnachmittag (29.10.2025) gegen 17:10 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Eine Anruferin gab sich als Tochter aus und schilderte unter Tränen einen schweren Unfall. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Anwältin, die 70.000 Euro Kaution forderte. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor derartigen Telefonbetrügereien. (DL) ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 07:23

    LPI-G: Wohnungseinbruch in Gera

    Gera (ots) - Gera. Am Mittwochvormittag (29.10.2025) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr in eine Wohnung in der Sorge ein. Nach Aufhebeln der Wohnungstür durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten unter anderem einen Gaming-PC, zwei Notebooks und einen 50-Zoll-Fernseher im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren