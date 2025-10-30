LPI-G: Schockanruf in Kleinsaara
Greiz (ots)
Saara. Eine 74-jährige Frau aus Kleinsaara erhielt am Mittwochnachmittag (29.10.2025) gegen 17:10 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Eine Anruferin gab sich als Tochter aus und schilderte unter Tränen einen schweren Unfall. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Anwältin, die 70.000 Euro Kaution forderte. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor derartigen Telefonbetrügereien. (DL)
