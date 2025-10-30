PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Wohnungseinbruch in Gera

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochvormittag (29.10.2025) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr in eine Wohnung in der Sorge ein. Nach Aufhebeln der Wohnungstür durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten unter anderem einen Gaming-PC, zwei Notebooks und einen 50-Zoll-Fernseher im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum Bezugszeichen 0281795/2025 unter Telefon 0365 829-0. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

