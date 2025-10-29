Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen die 0,5-Promillegrenze

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am 28.10.2025 gegen 23:48 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Greiz einen 63-jährigen Autofahrer in der Ortslage Niederpöllnitz. Bei der Kontrolle hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille, so dass auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher den Anfangsverdacht bestätigte. Gegen den Mann wurde ein Ordnunsgwidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze eingeleitet. Erstverstöße werden mit 500 Euro Bußgeld plus Auslagen, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet. (BF)

