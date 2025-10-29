LPI-G: Diebstahl aus Modegeschäft
Greiz (ots)
Greiz. Am 28.10.2025 gegen 15:10 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Modegeschäft in der August-Bebel- Straße, nahm sich fünf Kleidungsstücke und verließ den Laden. Die sofort informierte Polizei konnte dem Mann im Nahbereich nicht mehr habhaft werden. Der genaue Stehlschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (BF)
