LPI-G: Diebstahl aus Modegeschäft

Altenburg (ots) - Schmölln. Ein 81-jähriger Mann wurde Opfer eines Trickbetrugs. Der Geschädigte erhielt am Montag, den 27.10.2025 einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, dass eine Diebesbande unterwegs sei, erkundigte sich der Anrufer nach vorhandenen Wertgegenständen und forderte den Senior auf, diese "in Sicherheit zu bringen". Am Folgetag übergab der ...

