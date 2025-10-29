PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Modegeschäft

Greiz (ots)

Greiz. Am 28.10.2025 gegen 15:10 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Modegeschäft in der August-Bebel- Straße, nahm sich fünf Kleidungsstücke und verließ den Laden. Die sofort informierte Polizei konnte dem Mann im Nahbereich nicht mehr habhaft werden. Der genaue Stehlschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

