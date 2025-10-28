LPI-G: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt
Gera (ots)
Gera. Am 27.10.2025, gegen 21:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der De-Smit-Straße einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL)
