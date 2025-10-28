PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Gera (ots)

Gera. Am 27.10.2025, gegen 21:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der De-Smit-Straße einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

