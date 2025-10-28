Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch verfassungsfeindliche Graffiti

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 26.10.2025, 17:00 Uhr, bis zum 27.10.2025, 09:50 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade der Turnhalle der Waldorfschule in der Otto-Rothe-Straße mit mehreren verfassungs- und polizeifeindlichen Graffiti in roter Farbe. Der entstandene Sachschaden dürfte einen vierstelligen Wert erreichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zum Bezugszeichen 0279330/2025 zu melden. (DL)

