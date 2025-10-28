PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 27.10.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Bergstraße / Robert-Koch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrzeugführer befuhr die Bergstraße aus Richtung Bohra kommend und missachtete an der Kreuzung das dortige Stoppschild. In der Folge kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Robert-Koch-Straße befuhr. Der Verursacher erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

