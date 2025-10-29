Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte in Schmölln

Altenburg (ots)

Schmölln. Ein 81-jähriger Mann wurde Opfer eines Trickbetrugs. Der Geschädigte erhielt am Montag, den 27.10.2025 einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, dass eine Diebesbande unterwegs sei, erkundigte sich der Anrufer nach vorhandenen Wertgegenständen und forderte den Senior auf, diese "in Sicherheit zu bringen". Am Folgetag übergab der Geschädigte einem bislang unbekannten männlichen Abholer mit südländischem Erscheinungsbild mehrere Silber- und Goldmünzen sowie diversen Schmuck mit knapp fünfstelligem Gesamtwert. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, Wertgegenstände oder Geld an angebliche Polizeibeamte oder Boten zu übergeben. Echte Polizeibeamte fordern am Telefon niemals zur Herausgabe von Vermögenswerten auf. (DL)

