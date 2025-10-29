Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fluchtversuch nach Drogenfahrt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 28.10.2025 gegen 19:30 Uhr wollten Beamte der Polizei Greiz einen Autofahrer in der Ortschaft Weißendorf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als das Fahrzeug hielt und der 46-Jährige ausstieg, versuchte er sich fußläufig der Kontrolle zu entziehen. Pech für den Mann war, dass die Beamten konditionell besser waren und den Flüchtenden stellten. Die weitere Kontrolle ergab, dass der Mann keinen Führerschein besaß, unter Einfluss der Droge Methamphetamin stand und zudem noch zwei Gramm der Droge Crystal einstecken hatte. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (BF)

