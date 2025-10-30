PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Körperverletzung und Bedrohung auf dem Hofwiesenplatz

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (28.10.2025) kam es gegen 19:15 Uhr am Hofwiesenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und zwei 12-jährigen Jungen. Nach einem Streit wegen des Verhaltens der Kinder im Auto-Scooter beleidigte der Mann die beiden, bedrohte sie und trat einem der Jungen gegen das Schienbein. Dieser erlitt eine leichte Verletzung. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

