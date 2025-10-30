PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti - Jugendliche aus Fanszene ermittelt

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum Donnerstag (29.10.2025, 23:30 Uhr) besprühten mehrere Jugendliche einen Stromkasten an der Straßenbahnhaltestelle "Wintergarten" in der Reichstraße mit Lackfarbe. Einsatzkräfte konnten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Tatortnähe stellen. Bei einem Jugendlichen wurde die verwendete Sprühdose sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Tat im Zusammenhang mit einer Mutprobe innerhalb der Fanszene eines örtlichen Fußballvereins stehen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 07:25

    LPI-G: Schockanruf in Kleinsaara

    Greiz (ots) - Saara. Eine 74-jährige Frau aus Kleinsaara erhielt am Mittwochnachmittag (29.10.2025) gegen 17:10 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Eine Anruferin gab sich als Tochter aus und schilderte unter Tränen einen schweren Unfall. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Anwältin, die 70.000 Euro Kaution forderte. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor derartigen Telefonbetrügereien. (DL) ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 07:23

    LPI-G: Wohnungseinbruch in Gera

    Gera (ots) - Gera. Am Mittwochvormittag (29.10.2025) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr in eine Wohnung in der Sorge ein. Nach Aufhebeln der Wohnungstür durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten unter anderem einen Gaming-PC, zwei Notebooks und einen 50-Zoll-Fernseher im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 07:20

    LPI-G: Körperverletzung und Bedrohung auf dem Hofwiesenplatz

    Gera (ots) - Gera. Am Dienstagabend (28.10.2025) kam es gegen 19:15 Uhr am Hofwiesenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und zwei 12-jährigen Jungen. Nach einem Streit wegen des Verhaltens der Kinder im Auto-Scooter beleidigte der Mann die beiden, bedrohte sie und trat einem der Jungen gegen das Schienbein. Dieser erlitt eine leichte Verletzung. Gegen den 37-Jährigen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren