Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti - Jugendliche aus Fanszene ermittelt

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum Donnerstag (29.10.2025, 23:30 Uhr) besprühten mehrere Jugendliche einen Stromkasten an der Straßenbahnhaltestelle "Wintergarten" in der Reichstraße mit Lackfarbe. Einsatzkräfte konnten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Tatortnähe stellen. Bei einem Jugendlichen wurde die verwendete Sprühdose sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Tat im Zusammenhang mit einer Mutprobe innerhalb der Fanszene eines örtlichen Fußballvereins stehen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell