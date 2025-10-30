PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Radfahrer verletzt sich schwer

Gera (ots)

Gera. Ein 74-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwochnachmittag (29.10.2025, 16:15 Uhr) in der Straße Am Kupferhammer schwer. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, als er während der Fahrt eine Handgeste in Richtung eines vorbeifahrenden Pkw machte. Eine Kollision mit dem Fahrzeug fand nicht statt. Der Radfahrer zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut eigenen Angaben hatte er zuvor Alkohol konsumiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

