Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Fahrer eines Krankenfahrstuhls leistet Widerstand

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Mittwochabend (29.10.2025, 21:20 Uhr) versuchte ein 64-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls in der Münsaer Straße, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte er seine Fahrt fort und kollidierte schließlich mit einem zivilen Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle griff der Mann zwei Polizeibeamte tätlich an. Ein Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

