Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol trotz Probezeit

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstag, den 01.11.2025 gegen 23:55 Uhr, ein Audi-Fahrer am Daßlitzer Kreuz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem 19-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,24 Promille ergab. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Person wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem jungen Mann droht eine Geldbuße von über 250 Euro. <PW>

