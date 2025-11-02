PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol trotz Probezeit

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstag, den 01.11.2025 gegen 23:55 Uhr, ein Audi-Fahrer am Daßlitzer Kreuz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem 19-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,24 Promille ergab. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Person wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem jungen Mann droht eine Geldbuße von über 250 Euro. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

