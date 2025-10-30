PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Ermittlungserfolg bei Durchsuchungsmaßnahmen

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Greiz durchsuchten am gestrigen Mittwoch (29.10.2025) über mehrere Stunden ein Grundstück sowie ein Einfamilienhaus in Frießnitz. Die Ermittlungen richteten sich hierbei gegen zwei Männer (deutsch, männlich 41, 51 Jahre) welche beschuldigt werden, mehrere Einbrüche in ein ehemaliges Fabrikgelände in Weida begangen zu haben. Anschließend wurden Teile der Beute im Internet zum Verkauf angeboten. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte Diebesgut in Höhe mehrerer tausend Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden. Das aufgefundene Diebesgut, was insgesamt mehrere hundert Gegenstände umfasste, konnte noch am selben Tag an den originären Besitzer ausgehändigt werden. Die Ermittlungen der Greizer Polizei dauern weiter an. (PZ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

