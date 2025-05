Polizei Gütersloh

POL-GT: 83-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JK) - Am 31.05.2025 kam es gegen 12:14 Uhr auf dem Feldhüserweg in Rheda-Wiedenbrück zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 83-jährige aus Rheda-Wiedenbrück fuhr mit ihrem Pedelec aus einer Zufahrt zu anliegenden Geschäften auf den Feldhüserweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Kuga eines 28-jährigen Fahrers aus Oelde, der auf dem Feldhüserweg in Richtung Hauptstraße unterwegs war, wodurch die Pedelec-Fahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache unterstützte ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis die polizeiliche Unfallaufnahme. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Feldhüserweg zwischen der Hauptstraße und der Ringstraße komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell