Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken und zu schnell gefahren

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Aurich-Sandhorst von der Polizei gestoppt worden. Der Mann fiel den Beamten gegen 1.15 Uhr im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen auf der Esenser Straße auf. Im Rahmen der dann folgenden Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Moorhusen - Autofahrer kollidiert mit Baum

In Moorhusen ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Der 33-Jährige fuhr gegen 6.25 Uhr mit einem Audi auf der tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg. Auf Höhe der Hausnummer 110 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum am Fahrbahnrand stieß. Der Mann wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Moordorf - Kradfahrer geflüchtet

Ein Kradfahrer ist am Mittwochabend vor einer Polizeikontrolle in Südbrookmerland geflüchtet. Gegen 17.15 Uhr wollten Beamte in einem zivilen Funkstreifenwagen den Kradfahrer einer Kontrolle in Moordorf unterziehen. Der Kradfahrer entzog sich der Verkehrskontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei gefährdete er vermutlich auch andere Verkehrsteilnehmer und überfuhr einen Rad- und Fußweg der Auricher Straße, um an dem stockenden Verkehr vorbeizuziehen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter 04941 606215 zu melden.

Krummhörn - Zaun beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Canum in der Gemeinde Krummhörn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 0 Uhr, im Mühlenring gegen einen Grundstückszaun und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

