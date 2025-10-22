Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Diebstahl

Ihlow/Ochtelbur - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Hinte - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Hinte - Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Großefehn - Beifahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Diebstahl

In Norden konnte am Montag ein Diebstahl verhindert werden. Gegen 21 Uhr betrat eine männliche Person in der Sielstraße ein Grundstück und machte sich an einem elektrischen Krankenfahrstuhl zu schaffen. Der mutmaßliche Dieb wurde von dem Bewohner jedoch bei seiner Tat gestört und flüchtete. Dank des aufmerksamen Zeugen konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter nach kurzer Verfolgung im Nahbereich stellen. Gegen den 40-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Ochtelbur - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ochtelbur (Gemeinde Ihlow) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 54-jähriger Mann gegen 15.40 Uhr mit einem Sattelzug Auf dem Auricher Meedeweg in Richtung Auricher Straße und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Er rutschte über die Berme in einen Graben und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro. Der Sattelzug musste geborgen werden.

Hinte - Verkehrsunfall beim Abbiegen

In Hinte hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit einem Audi auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Groß Midlum. Als sie in die Straße Neuer Weg abbiegen wollte, missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 60-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen. Die 26-Jährige und der 60-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Hinte - Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Auf der Auricher Straße (B 210) in Hinte kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger VW-Fahrer war gegen 6.35 Uhr auf der Loppersumer Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die B 210 in Richtung Emden abbiegen. Er übersah dabei offenbar auf dem Radweg einen von rechts kommenden 34-jährige Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Beifahrerin verletzt

Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Großefehn kollidiert. Auf der Schmiedestraße fuhr gegen 15.40 Uhr ein 52-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter und wollte über die dortige Brücke in den fließenden Verkehr der Kanalstraße Süd einfahren. Hierbei stieß er mit einem 60-jährigen Honda-Fahrer zusammen. In dem Honda wurde die 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

