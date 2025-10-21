Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

Aurich/Wittmund (ots)

Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

Das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund informiert in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Denn mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt wieder die Einbruchsgefahr.

Aus diesem Anlass informieren die Experten des Präventionsteams die Bürgerinnen und Bürger in der Region über mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und gibt Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern.

Die Beamtinnen und Beamten sind mit ihren Informationsständen in Esens, Aurich, Wittmund, Wiesmoor und Norden, jeweils auf den Wochenmärkten, vertreten. Dort können sich Interessierte kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 22.10.2025: Wochenmarkt Esens

Freitag, 24.10.2025: Wochenmarkt Aurich

Donnerstag, 30.10.2025: Wochenmarkt Wittmund

Freitag, 07.11.2025: Wochenmarkt Wiesmoor

Montag, 17.11.2025: Wochenmarkt Norden

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell