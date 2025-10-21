Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz
Aurich/Wittmund (ots)
Das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund informiert in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Denn mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt wieder die Einbruchsgefahr.
Aus diesem Anlass informieren die Experten des Präventionsteams die Bürgerinnen und Bürger in der Region über mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und gibt Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern.
Die Beamtinnen und Beamten sind mit ihren Informationsständen in Esens, Aurich, Wittmund, Wiesmoor und Norden, jeweils auf den Wochenmärkten, vertreten. Dort können sich Interessierte kostenlos und unverbindlich beraten lassen.
Die Termine im Überblick:
Mittwoch, 22.10.2025: Wochenmarkt Esens
Freitag, 24.10.2025: Wochenmarkt Aurich
Donnerstag, 30.10.2025: Wochenmarkt Wittmund
Freitag, 07.11.2025: Wochenmarkt Wiesmoor
Montag, 17.11.2025: Wochenmarkt Norden
