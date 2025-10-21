PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

Aurich/Wittmund (ots)

Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

Das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund informiert in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Denn mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt wieder die Einbruchsgefahr.

Aus diesem Anlass informieren die Experten des Präventionsteams die Bürgerinnen und Bürger in der Region über mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und gibt Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern.

Die Beamtinnen und Beamten sind mit ihren Informationsständen in Esens, Aurich, Wittmund, Wiesmoor und Norden, jeweils auf den Wochenmärkten, vertreten. Dort können sich Interessierte kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 22.10.2025: Wochenmarkt Esens

Freitag, 24.10.2025: Wochenmarkt Aurich

Donnerstag, 30.10.2025: Wochenmarkt Wittmund

Freitag, 07.11.2025: Wochenmarkt Wiesmoor

Montag, 17.11.2025: Wochenmarkt Norden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 14:31

    POL-AUR: Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer Die Polizei hat am Montagabend in Wittmund einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23 Uhr hielten die Polizeibeamten den 20-jährigen E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ließ eine Blutprobe entnehmen. Gegen den 20-Jährigen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:30

    POL-AUR: Ihlow - Bulli stößt mit Viehtransport zusammen / Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt / Aurich - Autofahrerin prallt gegen Baum / Norden - E-Scooter-Fahrer angefahren

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Ihlow - Bulli stößt mit Viehtransport zusammen Ein Bullifahrer ist am Montagmittag in Ihlow mit einem Viehtransport zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr geriet ein 24-jähriger Bullifahrer mit seinem Anhänger auf der Timmeler Straße ins Schleudern und kollidierte mit einem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:57

    POL-AUR: Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt Eine Rennradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo verletzt worden. Die 38-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf dem Frank-Klüsner-Weg auf die Narper Straße in Richtung Utarp. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 37-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Rennradfahrerin wurde schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren