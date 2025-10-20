PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt

Eine Rennradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo verletzt worden. Die 38-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf dem Frank-Klüsner-Weg auf die Narper Straße in Richtung Utarp. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 37-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Rennradfahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

