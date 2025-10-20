Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt
Eine Rennradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo verletzt worden. Die 38-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf dem Frank-Klüsner-Weg auf die Narper Straße in Richtung Utarp. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 37-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Rennradfahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.
