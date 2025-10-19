PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 19.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein gefahren

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten eine Autofahrerin im Auricher Stadtgebiet. Die kontrollierte 33-jährige Fahrerin eines Opel Corsas hatte keinen Führerschein und es gab Hinweise darauf, dass die Frau womöglich während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen und Cannabis stand, sodass eine Blutentnahme erfolgte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Auto prallt gegen Baum

Am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Auricher Polizei Kenntnis darüber, dass es im Breiten Weg in Aurich zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, ein Auto sei mit einem Baum zusammengestoßen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort einen offensichtlich von der Fahrbahn abgekommenen PKW fest und bemerkten, dass der augenscheinliche Fahrer, ein leicht verletzter 22-jähriger Südbrookmerländer, alkoholisiert war. Das Auto war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Norden - Vorfahrt missachtet

Samstagmittag kam es in Norden zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 17-Jähriger leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 46-jährige Autofahrerin von der Norddeicher Straße in die Nordlandstraße einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Am Auto entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 10:13

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.10.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - gefährliche Körperverletzung in Diskothek Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:05 Uhr, kam es in einer Diskothek an der Großen Mühlenwallstraße in Aurich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der bislang unbekannte männliche Täter schlug mehrfach mit einem Glas gegen den Kopf des 25 ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:37

    POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Auffahrunfall Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Wittmund. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.25 Uhr auf der B 210 über Asel in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe eines Bahnübergangs bremste er verkehrsbedingt ab, was ein 24-jähriger BMW-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät bemerkte. Der BMW-Fahrer fuhr auf das Heck des VW auf. In dem VW wurde die 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:36

    POL-AUR: Großefehn - Versuchter Einbruch / Wirdum - Auto beschädigt und geflüchtet

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Versuchter Einbruch Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Großefehn einzubrechen. Die Täter machten sich in dem Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag an der Tür eines Wohnhauses an der Oldendorfer Straße zu schaffen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Zeugen, die verdächtige Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren