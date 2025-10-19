POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 19.10.2025

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 19.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein gefahren

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten eine Autofahrerin im Auricher Stadtgebiet. Die kontrollierte 33-jährige Fahrerin eines Opel Corsas hatte keinen Führerschein und es gab Hinweise darauf, dass die Frau womöglich während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen und Cannabis stand, sodass eine Blutentnahme erfolgte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Auto prallt gegen Baum

Am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Auricher Polizei Kenntnis darüber, dass es im Breiten Weg in Aurich zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, ein Auto sei mit einem Baum zusammengestoßen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort einen offensichtlich von der Fahrbahn abgekommenen PKW fest und bemerkten, dass der augenscheinliche Fahrer, ein leicht verletzter 22-jähriger Südbrookmerländer, alkoholisiert war. Das Auto war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Norden - Vorfahrt missachtet

Samstagmittag kam es in Norden zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 17-Jähriger leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 46-jährige Autofahrerin von der Norddeicher Straße in die Nordlandstraße einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Am Auto entstand Sachschaden.

