Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - gefährliche Körperverletzung in Diskothek

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:05 Uhr, kam es in einer Diskothek an der Großen Mühlenwallstraße in Aurich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der bislang unbekannte männliche Täter schlug mehrfach mit einem Glas gegen den Kopf des 25 Jahre alten männlichen Opfers aus Aurich. Das Opfer erlitt Platzwunden am Kopf, welche kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden mussten. Als eine 21-jährige Auricherin versuchte den Angriff zu stoppen, wurde sie von dem Täter weggeschubst und dabei leicht verletzt. Gegen den Beschuldigten sind zwei Strafverfahren eingeleitet worden. Zeugen zu dem Geschehen werden darum gebeten sich unter 04941606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - ohne Führerschein und berauscht Auto gefahren

Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Autofahrer in der Ostermarscher Straße in Norden. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, zudem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Hage - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Küstenbahnstraße in Hage zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autofahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger mit seinem Auto die Küstenbahnstraße in Fahrtrichtung Hage. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Fahrzeug einer entgegenkommenden 19-Jährigen, die noch versuchte auszuweichen. Glücklicherweise blieben beide unverletzt, jedoch wurden die Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nimmt Hinweise unter 049319210 entgegen.

Upgant-Schott - betrunkener Fahrzeugführer

Freitagnacht, gegen 22:45 Uhr, führten Polizeibeamte in Upgant-Schott eine Verkehrskontrolle durch. Dabei kontrollierten sie einen 29-jährigen Autofahrer in der Brookmerlander Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dornum - betrunkener Radfahrer

In der Nacht zu Samstag fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad in Dornum, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 1 Uhr in der Schatthauser Straße. Die Beeinflussung konnte im Rahmen der Kontrolle wahrgenommen werden und es folgte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Norden - Verkehrsunfallflucht

In Norden kam es zu keiner Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 13.10.2025 - 16.10.2025 in der Straße Am Sandwall. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen gelben VW Golf, der im Bereich der Fahrertür einen Schaden aufweist. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, 04931 9210.

Halbemond - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, kam es in Halbemond zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Halbemonder Straße von Großheide kommend in Richtung Halbemond. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete kopfüber in einem wasserführenden Graben. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzten sich ein 16- und 17-jähriger Mitfahrer leicht. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Brandgeschehen

Aurich - Fahrzeugbrand verursachte hohen Sachschaden

Gegen 08:00 Uhr am Samstagvormittag geriet ein geparktes Auto im Collmannsgang in Aurich in Brand. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Auto über, beide Autos brannten völlig aus. Zudem wurden noch einen Carport und dahinterstehende Motor- und Fahrräder beschädigt. Für die Löscharbeiten musste die Von-Jhering-Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die brandbetroffenen Autos wurden durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise dazu werden unter 04941606215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell