Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Von Fahrbahn abgekommen

In Neuharlingersiel kam es am Mittwoch gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34 Jahre alter Tesla-Fahrer fuhr auf der Straße Deichstrich in Fahrtrichtung Ostbense und geriet auf Höhe einer Brücke ins Schleudern. Er touchierte einen entgegenkommenden VW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Tesla landete dann in einem Graben. Der 34-jährige Tesla-Fahrer und der 51-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

