Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Rollator gestohlen

Unbekannte haben in Rechtsupweg einen Rollator von einer Seniorin gestohlen. Die Täter betraten am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 15 Uhr unbefugt ein Grundstück an der Leezdorfer Straße. Sie entwendeten eine hochwertige schwarz-lilafarbene Gehhilfe, die zur Tatzeit unter dem Carport der über 90-jährigen Bewohnerin abgestellt war. Die Seniorin ist für ihre täglichen Spaziergänge auf den Rollator angewiesen. Zeugen die Angaben zum Verbleib des Rollators machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Autos kollidierten

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag in Leezdorf. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Kirchweg in Richtung Leezdorfer Straße und wollte nach links abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines 19-jährigen Audi-Fahrers auf der Leezdorfer Straße und stieß mit ihm zusammen. Der Audi stieß durch den Aufprall seitlich gegen einen entgegenkommenden VW. Der 19-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

