Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperliche Auseinandersetzung

Die Polizei ist am Montag gegen 18.40 Uhr in die Auricher Fußgängerzone gerufen worden. In der Burgstraße waren nach ersten Erkenntnissen zwei Gruppen von Jugendlichen in eine Auseinandersetzung geraten. Personen aus der einen Gruppe sollen die andere Gruppe angegriffen und geschlagen haben. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Georgswall. Es soll sich um sieben bis acht Jugendliche gehandelt haben, einige trugen Jogginganzüge. Zeugenhinweise werden unter 04941 606215 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer mit Baum kollidiert

Im Ortsteil Theene (Südbrookmerland) ist am Montagmorgen ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Ein 18-jähriger Volvo-Fahrer war gegen 6.45 Uhr auf der Forlitzer Straße unterwegs und wollte laut eigenen Angaben einem Reh auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Aurich - Rollstuhlfahrerin touchiert und geflüchtet

In Aurich ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 17.05 Uhr wollte ein bislang unbekannter Autofahrer vom Lüchtenburger Weg nach rechts in die Kirchdorfer Straße einbiegen. Hierbei touchierte er eine 34-jährige Frau im Rollstuhl. Sie wurde am Fuß getroffen und leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

