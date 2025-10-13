Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Exhibitionist

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es in der Nacht zu Sonntag in Moordorf. Ein 42-jähriger Mann hielt sich gegen 3.20 Uhr im Bereich des Busbahnhofs auf, belästigte eine andere Person und manipulierte vor ihr an seinem Geschlechtsteil. Das Opfer informierte die Polizei. Der 42-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Auseinandersetzung am Pferdemarkt

Am Samstagabend kam es auf dem Platz des Pferdemarkts in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Um kurz nach 22 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen aus einer Gruppe heraus ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 25-Jährige den Jüngeren mit Reizgas besprüht und ihm mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Der 22-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine 64-Jährige mit einem Wohnmobil auf dem Postweg und wollte an der Kreuzung zur Rindelmeerstraße dem Postweg nach links weiter folgen. Beim Abbiegen übersah sie offenbar einen 87-jährigen Fahrradfahrer, der von rechts kommend vor ihr die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Unfall. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Osteel - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Dienstag, 16.09.2025, hat sich gegen 6.50 Uhr an der Schoonorther Landesstraße in Osteel ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein zehnjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Unfall wurde erst im Nachgang zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lief der zehnjährige Schüler zusammen mit einem weiteren Kind auf dem Weg zur Schule auf dem Grünstreifen rechts neben der Landesstraße in Richtung Norden, um dort zur Haltestelle Reithammerweg zu gelangen. Kurz vor Erreichen der Einmündung Reithammer Weg wurde er vom Seitenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeuges gestreift. Der Anstoß war so heftig, dass der Spiegel nach der Kollision nur noch lose am Fahrzeug heruntergehangen haben soll. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen älteres, silberfarbenes Mercedes Coupé mit Norder Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Norden. Im Warfenweg stieß gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen braunen VW Passat. Der Wagen stand längs geparkt auf Höhe der Hausnummer 31. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Radfahrerin geflüchtet

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Am Freitag gegen 11.15 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit einem VW Golf auf der Straße Im Spiet in Richtung Warfenweg, als ein Mädchen auf einem Fahrrad in Höhe der Friesenstraße die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Die Autofahrerin stieß leicht mit dem Mädchen zusammen. Es wurde augenscheinlich nicht verletzt, entfernte sich aber von der Örtlichkeit. An dem Pkw entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wirdum - Baum beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist nach einem Unfall in Wirdum geflüchtet. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.45 Uhr, fuhr der Unbekannte auf dem Biesterfeldweg und kollidierte auf dem Seitenstreifen auf Höhe der Hausnummer 9 mit einem Baum. Der Baum wurde entwurzelt und kippte um. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Großefehn - Mülltonnen brannten

Am Sonntagabend kam es in Großefehn zu einem Brandgeschehen. Gegen 20.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Süderwieke Nord alarmiert. Auf einem Grundstück waren aus noch ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

