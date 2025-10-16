Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen in Aurich einen haltenden Pkw beschädigt. Gegen 7.35 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann mit einem Ssangyong auf der Hafenstraße und hielt in Höhe der Stadtbibliothek an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer näherte sich von hinten, stieg von seinem Fahrrad ab und schlug das Fahrrad gegen die Kofferraumklappe. Anschließend stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr über den Georgswall in Richtung Rathaus davon. An dem Auto entstand Sachschaden. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, dunkelblau gekleidet mit einer Jacke und reflektierenden Nähten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Betrunken gefahren

Zwei betrunkene Fahrzeugführer hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in der Gemeinde Krummhörn aus dem Verkehr gezogen. Gegen 1.40 Uhr hielten Polizeibeamte auf der Adolf-Köppe-Straße in Pewsum einen Transporter mit zwei Insassen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Der 30-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Etwa eine Stunde später, gegen 2.15 Uhr, wurde die Polizei erneut nach Pewsum alarmiert. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann hatte mit einem Pkw eine Absperrung umfahren und war in einem Entwässerungsgraben steckengeblieben. Der 40-jährige Fahrer war für die Beamten kein Unbekannter. Er hatte eine Stunde zuvor noch auf dem Beifahrersitz des angehaltenen Transporters gesessen. Die Beamten stellten auch bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Auf der Oldersumer Straße in Aurich hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 52 Jahre alte Smart-Fahrerin bog gegen 8.40 Uhr nach links auf ein Grundstück ab und übersah dabei auf dem Radweg eine 26-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Autofahrerin erfasste die Radfahrerin, welche daraufhin stürzte. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 28-jähriger VW-Fahrer auf der Esenser Straße und übersah in Höhe einer Tankstelle, dass vor ihm eine VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 28-Jährige fuhr auf das Heck des stehenden Pkw auf. Die ebenfalls 28-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

Aurich - Fußgängerin verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Aurich verletzt worden. Eine 85 Jahre alte Honda-Fahrerin fuhr gegen 13.20 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarkts am Pferdemarkt. Sie übersah offenbar eine 63-jährige Fußgängerin und fuhr ihr über den Fuß. Die 63-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

In Norden ist am Mittwochabend eine 18-jährige Autofahrerin in einem Graben gelandet. Die Heranwachsende fuhr gegen 21 Uhr mit einem VW auf der Westermarscher Straße in Richtung Neuwesteel und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Straßenschild, touchierte einen Baum und landete letztlich mit dem Auto im Graben. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

