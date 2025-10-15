Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Vorfahrt missachtet

Friedeburg - Radfahrerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Vorfahrt missachtet

Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Esens verletzt worden. Ein 22-jähriger VW-Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18.30 Uhr auf der Hartwarder Straße und wollte nach links auf die Bensersieler Straße fahren. Hierbei nahm er einem 29-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Friedeburg - Radfahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am Mittwoch in Friedeburg. Eine 33-jährige Radfahrerin wollte nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 12.50 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn der Friedeburger Hauptstraße auf den Fahrradweg fahren und stürzte dabei. Sie wurde schwer verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren vor Ort. Die 33-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell