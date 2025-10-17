Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Wittmund. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.25 Uhr auf der B 210 über Asel in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe eines Bahnübergangs bremste er verkehrsbedingt ab, was ein 24-jähriger BMW-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät bemerkte. Der BMW-Fahrer fuhr auf das Heck des VW auf. In dem VW wurde die 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

