Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Auffahrunfall
Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Wittmund. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.25 Uhr auf der B 210 über Asel in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe eines Bahnübergangs bremste er verkehrsbedingt ab, was ein 24-jähriger BMW-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät bemerkte. Der BMW-Fahrer fuhr auf das Heck des VW auf. In dem VW wurde die 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell