PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Wittmund. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.25 Uhr auf der B 210 über Asel in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe eines Bahnübergangs bremste er verkehrsbedingt ab, was ein 24-jähriger BMW-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät bemerkte. Der BMW-Fahrer fuhr auf das Heck des VW auf. In dem VW wurde die 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren