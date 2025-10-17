PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Versuchter Einbruch
Wirdum - Auto beschädigt und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Großefehn einzubrechen. Die Täter machten sich in dem Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag an der Tür eines Wohnhauses an der Oldendorfer Straße zu schaffen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Auto beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am vergangenen Donnerstag in Wirdum nach einem Parklatzunfall geflüchtet. Zwischen 7.15 Uhr und 9.30 Uhr streifte der Unbekannte auf der Parkfläche eines Kindergartens an der Marienhafer Straße einen braunen Skoda Octavia. Der Skoda wurde an der kompletten Fahrerseite zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

