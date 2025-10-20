Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Montag in Wittmund ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 0.30 Uhr ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Berdumer Riege aus Berdum kommend in Fahrtrichtung Funnix. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und landete in einem angrenzenden Graben. Der 35-jährige Fahrer aus Wittmund verstarb noch an der Unfallstelle. Die 35-jährige Beifahrerin in dem Auto wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Vor Ort waren auch ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

